NASA, En Uzak Aktif Süper Kütleli Kara Deliği Tespit Etti

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, evrenin erken dönemine ait CEERS 1019 galaksisindeki en uzak aktif süper kütleli kara deliği tespit etti. Kara deliğin daha önce tespit edilenlere göre daha küçük bir kütleye sahip olduğu belirtildi.

LOS ANGELES, 7 Temmuz (Xinhua) -- NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, bugüne kadarki en uzak aktif süper kütleli kara deliği tespit etti.

NASA tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre büyük patlamadan sonraki 570 milyon yılı aşkın süre boyunca var olan CEERS 1019 galaksisi bünyesindeki kara delik, evrenin erken dönemine ait tanımlanmış diğer tüm kara deliklerden daha küçük bir kütleye sahip.

NASA'ya göre, Webb teleskobu evrenin 470 ila 675 milyon yaşında olduğu dönemlerde var olan 11 galaksi daha belirledi.

NASA, CEERS 1019'daki kara deliğin, güneş kütlesinin 4.6 milyon katı olan Samanyolu galaksisinin merkezindeki kara deliğe daha çok benzediğini belirtti. Söz konusu kara deliğin, daha önce tespit edilen daha büyük kütleli devasa kara delikler kadar parlak olmadığı bildirildi.

NASA, kara deliğin diğerlerinden daha küçük olmasına rağmen çok daha uzun zaman önce var olduğunu ve bu nedenle evrenin oluşumundan bu kadar kısa bir süre sonra bu kara deliğin nasıl oluştuğunu açıklamanın zor olduğunu belirtti.