Haberler

NASA'nın Crew-11 misyonundan bir astronot, geçirdiği rahatsızlığın ardından ekibiyle dünyaya döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NASA ve SpaceX işbirliğiyle gerçekleştirilen Crew-11 misyonundaki bir astronotun rahatsızlığı nedeniyle tıbbi müdahale gereği ekip dünyaya döndü. Astronotun hastalığına dair detaylar tıbbi gizlilik nedeniyle açıklanmadı.

CAPE ABD Havacılık ve Uzay Ajansı ( Nasa ) ile SpaceX işbirliğiyle gerçekleşen Crew-11 misyonu kapsamında uzaya gönderilen ekipten bir astronot, 7 Ocak'ta rahatsızlık geçirmesinin ardından tıbbi müdahale gerekçesiyle ekibiyle dünyaya döndü.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılan astronotları taşıyan kapsül, Nasa'nın ilk tıbbi tahliye operasyonu kapsamında California eyaletinin San Diego kenti açıklarında Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.

Kapsülde Crew-11 misyonu kapsamında uzaya gönderilen NASA astronotları Zena Cardman ve Mike Fincke ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Kimiya Yui ile Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) kozmonot Oleg Platonov bulunuyordu.

Ekipteki astronotlardan hangisinin hastalandığı "tıbbi gizlilik" gerekçesiyle açıklanmadı.

NASA'dan yapılan açıklamada, hastalanan astronotun yörüngedeyken durumunun stabil olduğu ancak dünyada tedavi görmesi ve uygun testlerden geçmesi gerektiği için döndüğü ifade edildi.

Crew-11 misyonunun 4 üyesinin, Ağustos 2025'te başladıkları görevi yaklaşık 1 ay sonra tamamlaması gerekiyordu.

Ancak NASA'dan yapılan açıklamada, astronotlardan birinin 7 Ocak'ta "tıbbi bir sıkıntı" yaşadığı ve dünyada müdahalede bulunulması gerektiği duyurulmuştu.

Açıklamada, astronotun rahatsızlanmasının ardından Cardman ve Fincke'nin planlanan uzay yürüyüşünün iptal edildiği kaydedilmişti.

Başlangıçta yaklaşık 6 ay ISS'de görev yapması beklenen Crew-11 ekibinin, Ay'ın güney kutbu yakınlarında iniş simülasyonları, mikro yerçekiminin astronotların görme yetisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik testler ve bitki hücrelerinin uzayda nasıl bölündüğünü inceleyen deneyler gerçekleştirmesi planlanıyordu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Sürücülerin cebini fena yakacak

Meclis'ten geçti! Trafikte artık bunu yapanın cebi fena yanacak
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Sürücülerin cebini fena yakacak

Meclis'ten geçti! Trafikte artık bunu yapanın cebi fena yanacak
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...