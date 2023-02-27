Nasa, Crew-6 Uzay Görevini Yer Sistemindeki Arıza Nedeniyle Erteledi Güncel Haberler LOS ANGELES, 27 Şubat (Xinhua) -- NASA'nın SpaceX Crew-6 misyonunun uzaya fırlatılması, yer sistemlerindeki bir sorun nedeniyle Pazartesi günü erken saatlerde iptal edildi. LOS ANGELES, 27 Şubat (Xinhua) -- NASA'nın SpaceX Crew-6 misyonunun uzaya fırlatılması, yer sistemlerindeki bir sorun nedeniyle Pazartesi günü erken saatlerde iptal edildi. SpaceX üretimi Falcon 9 roketi ve Dragon uzay aracının, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan Pazartesi günü Doğu Saatiyle 01.45'te (0645 GMT) fırlatılması planlanmıştı. SpaceX, "TEA-TEB yer sistemi sorunu nedeniyle Crew-6'in bu gece fırlatılmasından vazgeçiyoruz. Crew-6 mürettebatı ve araçlar iyi durumda. Mürettebatın Dragon'dan inişinden önce itici yakıt boşaltımı başladı" şeklinde bir tweet attı. NASA fırlatma için yeni bir tarih ve saat açıklayacağını duyurdu. Bu misyon, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında Dragon uzay aracının altıncı mürettebat rotasyon uçuşu. Kaynak: Xinhua / Güncel Florida NASA Güncel Haberler

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