NASA, Bennu asteroidi numunesinde su ve yüksek karbon içeriği buldu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzaydan Dünya'ya getirdiği 4,5 milyar yıllık Bennu asteroidi numunesi üzerinde yapılan ilk çalışmalarda yüksek karbon içeriği ve suya dair kanıt bulunduğunu açıkladı. Bu bulgu, Dünya'daki yaşamın kökenlerini araştırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

LOS ANGELES, 11 Ekim (Xinhua) -- ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ), uzaydan Dünya'ya getirdiği 4,5 milyar yıllık Bennu asteroidi numunesi üzerinde yapılan ilk çalışmalarda yüksek karbon içeriği ve suya dair kanıt bulunduğunu açıkladı.

Nasa'dan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre bu iki elementin bir arada olması, Dünya'daki yaşamın yapı taşlarının bu kayalarda bulunabileceğini gösteriyor.

Bir asteroitten örnek toplayan ilk ABD görevi olan Nasa'nın OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu asteroidinden aldığı örneği 24 Eylül'de Dünya'ya geri getirmişti.

Nasa yöneticisi Bill Nelson, "OSIRIS-REx'in getirdiği örnek, bugüne kadar Dünya'ya getirilen en büyük karbon zengini asteroit örneği oldu. Bu örnek, bilim insanlarının gelecek nesiller için gezegenimizdeki yaşamın kökenlerini araştırmasına yardımcı olacak" dedi.

Nelson, " Nasa'da yaptığımız hemen her şey kim olduğumuza ve nereden geldiğimize dair soruları yanıtlamayı amaçlıyor. OSIRIS-REx gibi NASA görevleri, Dünya'yı tehdit edebilecek asteroitler hakkındaki bilgimizi ilerletirken, bize evrenin ötesinde neler olduğuna dair bir bakış açısı sunacak. Örnek Dünya'ya getirildi ancak daha yapılacak pek çok bilimsel araştırma var. Daha önce hiç yapılmamış türden bilimsel araştırmalar" ifadesini kullandı.