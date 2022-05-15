NASA, başına bela olan SLS'yi onardı: İlk fırlatış ne zaman? - Haberler

Nasa tarafından uzay keşif planlarının ana fırlatma aracı olarak geliştirilen Space Launch System (SLS), her fırlatma testi öncesi daha büyük sorunlar gösteriyor. Nasa, en son Nisan ayındaki fırlatmanın iptal edilmesine yol açan sorunlar hakkında daha fazla bilgi verdi.

ABD'nin uzay ajansı, yeni Space Launch System roketine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Daha önce üç defa fırlatma rampasında sorunlar yaşayan SLS, NASA'nın kısıtlı bütçesine yük olmaya devam ediyor. NASA'nın "baş belası" olarak tanımladığı wet dress prova sorunları, yakıtın rokete yüklenmesini ve fırlatışın başlatılmasını engelliyor.

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NASA, SLS sorunları için ilk detaylı raporunu paylaştı

NASA, Artemis I Ay görevi için SLS roketinin fırlatma rampasına geri dönme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını söyledi. Fırlatma testlerindeki arızaları tespit ettiğini ifade eden ajans, ikinci aşama motor tahliye sisteminde sorunlar yaşadığını dile getirdi. Arızalı parçalar değiştirildiği için yeni fırlatmanın başarılı olmasına hiçbir engel yok.

NASA, Nisan ayı boyunca Orion uzay aracı ve SLS roketinin fırlatmak için birtakım testler gerçekleştirdi. Prova, roketin tam yakıt ikmali ve motorların ateşlendiği ana kadar geri sayımı içeriyordu. Fakat bu süreçte, rokete yakıt ve helyum tedariği ile ilgili sorunlar tespit edildi.

Son yayınlanan rapora göre hem hidrojen hem de helyum pompalanırken sızıntılar yaşandığı ortaya konuldu. Provanın bu yüzden durdurulduğunu dile getiren NASA, nihayet roketi tamir ettiğini doğruladı.

İlk aşamadaki tanklara hidrojen tedariği sağladığını ve ikinci aşamada ise helyum tahliye sistemindeki tıkalı bir motor valfini değiştirdiğini ifade eden uzay ajansı, valfin içerisinde nereden geldiği bilinmeyen bir kauçuk parçası olduğunu söyledi.

Tüm sorunların çözülmesinin ardından Mayıs sonunda roketin bir kez daha fırlatma rampasına götürüleceği ifade edildi. Her şey yolunda giderse SLS roketi, Temmuz ayında Artemis I misyonu kapsamında Orion uzay aracını Ay'a götürecek.

SLS ve Orion fırlatışı sorunsuz olursa astronotlar, Artemis II ve Artemis III görevleri kapsamında Ay'a gönderilecek.

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