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NASA, Ay'a çarpan roketin yarattığı dev krater görüntüsünü yayımladı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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NASA, Ay'a çarpan roketin yarattığı dev krater görüntüsünü yayımladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 4 Mart'ta bir roketin Ay'a çarpması sonucu oluşan dev krater görüntüsünü yayımladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı ( Nasa ), 4 Mart'ta bir roketin Ay'a çarpması sonucu oluşan dev krater görüntüsünü yayımladı.

Nasa'nın robotik uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) tarafından 25 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde, roketin Ay'a çarpması sonucu dev krater oluştuğu gözlendi.

Kraterin, Ay'ın uzak tarafında, batı bölgesindeki Hertzsprung kraterinin yakınında ve yaklaşık 28 metre çapında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bilim insanları, söz konusu dev kraterin doğu ve batı olarak 2'ye ayrıldığını ifade ederken, NASA, Ay'a çarpan roketin halen belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Mark Robinson, Ay'a çarpan cismin yaklaşık 4 ton ağırlığında olduğunu ve çarpmadan önce saatte 9 bin 173 kilometre hızla ilerlediğini kaydetti.

Robinson, çift krater gözlenmesine ilişkin, roketin iki ucunda büyük kütleler olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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