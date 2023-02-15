Nasa 26 Şubat'ta Uzay İstasyonuna Altıncı Mürettebat Rotasyonu Uçuşunu Gerçekleştirecek Güncel Haberler LOS ANGELES, 15 Şubat (Xinhua) -- Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, SpaceX Crew-6 görev gücünü 26 Şubat'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndermeyi planlıyor. LOS ANGELES, 15 Şubat (Xinhua) -- Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Nasa, SpaceX Crew-6 görev gücünü 26 Şubat'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndermeyi planlıyor. Kalkışın, Nasa'nın Florida'da yer alan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39A Fırlatma Kompleksi'nden ABD Doğu Saati ile 02.07'de gerçekleşmesi hedefleniyor. Bu, Nasa'nın SpaceX ile uzay istasyonuna yaptığı altıncı mürettebat rotasyonu misyonu, Dragon uzay aracının ise yedinci insanlı uçuşu olacak. Crew-6 misyonu kapsamında, NASA astronotları Stephen Bowen ve Warren Hoburg'un yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Sultan Alneyadi ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotu Andrey Fedyaev yörüngedeki istasyona taşınacak. NASA'ya göre mürettebat, Harmony modülünü kalkıştan yaklaşık 23 saat sonra uzay istasyonuna kenetleyecek. Mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonu uçuşuna hazırlık için Pazar gününden itibaren iki haftalık karantina dönemine girdi. Kaynak: Xinhua / Güncel Florida NASA Güncel Haberler

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