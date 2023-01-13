Nasa, 2022'nin Kaydedilen En Sıcak Beşinci Yıl Olduğunu Söyledi

LOS ANGELES, 12 Ocak (Xinhua) -- ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Perşembe günü yayınlanan bir analize göre, Dünya'nın 2022'deki ortalama yüzey sıcaklığı, kaydedilen en sıcak beşinci yıl olan 2015 ile aynı seviyede gerçekleşti.

LOS ANGELES, 12 Ocak (Xinhua) -- ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ) tarafından Perşembe günü yayınlanan bir analize göre, Dünya'nın 2022'deki ortalama yüzey sıcaklığı, kaydedilen en sıcak beşinci yıl olan 2015 ile aynı seviyede gerçekleşti.

Nasa'nın iklim modellemesi alanında en büyük merkezi olan Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden (GISS) bilim insanlarına göre, gezegenin uzun vadeli ısınma eğiliminin sürdüğü 2022'deki küresel sıcaklıklar, NASA'nın başlangıç döneminde (1951-1980) kaydedilen ortalamanın 1,6 Fahrenhayt derece (0,89 santigrat derece) üzerine çıktı.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, "Bu ısınma eğilimi endişe verici" dedi ve ekledi: "Isınan iklimimiz şimdiden iz bırakıyor: Orman yangınları yoğunlaşıyor, kasırgalar güçleniyor, kuraklıklar ortalığı kasıp kavuruyor ve deniz seviyeleri yükseliyor."

Nelson, "NASA, iklim değişikliğini ele alma konusunda üzerimize düşeni yapma taahhüdümüzü derinleştiriyor. Dünya Sistemi Gözlemevimiz, insanlığın gezegenimizin değişen iklimiyle yüzleşmesine yardımcı olmak için iklim modellememizi, analizlerimizi ve tahminlerimizi desteklemek için en son verileri sağlayacak" diye konuştu.

NASA'ya göre son dokuz yıl, modern kayıtların 1880'de tutulmaya başlamasından bu yana en sıcak yıllar oldu. Bu, NASA'ya göre 2022'de Dünya'nın 19. yüzyılın sonundaki ortalamadan yaklaşık 2 Fahrenhayt (yaklaşık 1,11 santigrat derece) daha sıcak olduğu anlamına geliyor.

GISS Direktörü Gavin Schmidt, "Isınma eğiliminin nedeni, insan faaliyetlerinin atmosfere muazzam miktarlarda sera gazı pompalamaya devam etmesi ve uzun vadeli gezegensel etkilerin de devam edecek olmasıdır" dedi.