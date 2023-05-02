Narman Şehitler Barajı sulu tarım yapılan Erzurum'da çiftçiye kazanç sunacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Erzurum'un Narman ilçesinde yapımı sürdürülen Şehitler Barajı, ekonomiye yıllık 235 milyon 300 bin lira katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Erzurum'un Narman ilçesinde yapımı sürdürülen Şehitler Barajı, ekonomiye yıllık 235 milyon 300 bin lira katkı sağlayacak.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindeki heyet ile Köşk Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Daha sonra Karagöbek Barajı'na geçen Yavuz, Tortum ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan Bağbaşı Regülatörü ve bölgedeki çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Yapım çalışmaları devam eden Narman Şehitler Barajı'nda incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Yavuz, yaptığı açıklamada, yatırımlarla kentteki mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirtti.

2022'de Köşk ve Karagöbek barajlarında su tutma işlemi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Oğuz, "Bu iki barajımızda toplamda depolayacağımız 1 milyon 189 bin metreküp su ile 3 bin 930 dekar tarım arazisi modern sulama sistemiyle sulanmış olacak." dedi.

Yavuz, Bağbaşı Regülatörü ve HES'te oluşan heyelandan dolayı tahribatların giderildiği dere yatağı, yol güzergahı ve HES'in yeni iletim hattını da inceleyip alınan tedbirleri gözden geçirdiklerini ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Yapım çalışmaları hızla devam eden Erzurum'un önemli projelerinden Narman Şehitler Barajı'mızı da tamamladığımızda bölgedeki 47 bin 60 dekar tarım arazisine can suyu olacak ve bölgede yapılacak sulu tarım ile hem üreticimiz hem ülkemiz kazanacak. Barajın tamamlanması ile milli ekonomiye yıllık 235 milyon 300 bin lira katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hedefimiz barajımızı bir an evvel tamamlayarak faydaya dönüşmesini sağlamaktır."