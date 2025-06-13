Narlıdere Şelalesi Çöplüğe Dönüşüyor

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Bursa'nın Kestel ilçesindeki Narlıdere Şelalesi, duyarsız vatandaşlar tarafından bırakılan çöplerle içler acısı bir hale geldi. Piknik alanı artık çöplerle dolup taşıyor, bu durum izleyenleri derinden etkiliyor.

Herkesin gelip görmek istediği şelaleyi, çöplüğe çevirdiler

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesindeki ünüyle herkesin gelip görmek istediği Narlıdere Şelalesi, duyarsız vatandaşlar tarafından çöplüğe döndü.

Bursa'nın sayılı şelalelerinden olan, yurt içinden ve yurt dışından herkesin gelip görmek istediği Narlıdere Şelalesi, kendini bilmezler tarafından bırakılan çöplerle, içler acısı hale geldi. Bugüne kadar birçok insanı gelip güzel vakit geçirdiği, akan derenin yanında ağaçların altında sıcaktan kaçtığı piknik alanında, çöplerden oturacak yer kalmadı.

Vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntüler izleyenlerin derinden üzerken, yaptığı 'yer yüzünde insandan daha doğaya zararlı bir varlık var mıdır? bilemiyorum' yorumu ise dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET KÖSLE - Güncel
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