Narlıdere'de marina inşa edilecek

Narlıdere Belediyesi, özel yatların demirleyeceği marina için gelecek yıl yapım ihalesine çıkacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 metre ila 30 metre 240 tekne kapasiteli marina, Sahilevleri bölgesinde inşa edilecek.

Proje ihalesi yaklaşık 1 yıl önce yapılan marinada nikah salonu ve tenis kortları da bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, marinanın proje işlemlerinin yıl sonunda biteceğini belirtti.

Proje ihalesinin bittiğini ve kurumlardan görüşlerin geldiğini aktaran Engin, şunları kaydetti:

"Bu aylarda ulaşım, altyapı koordinasyon kurulundan izin aldık, zemin etüdü yapacak gemi geliyor. Yaklaşık 15 yerde zemin etüdü yapılacak. Tahmin ediyorum bu yılın sonunda proje ve ruhsat işlemleri bitecek. Yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkacağız. Biz bu modele karşı değiliz. Dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor. Önemli olan hizmetin, yatırımın yapılması. Tabii devleti, belediyeyi zarara uğratmamalısınız. Gerçekçi, yarışmacı bir fiyatla ihaleye çıkacağız. Önümüzdeki yıl yani 2023 yılında da ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Yatırım bedeli 100-150 milyon civarında. Bizim bir yıllık bütçemiz. Bizim bunu yapmamız mümkün değil ancak olduğu zaman geliri belediyeye kalacak."