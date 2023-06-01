Narlıdere Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin meclis toplantısı öncesinde, Kadın Temizlik Ekibi personeli Güldane Karabulut'a ayın çalışanı uygulaması kapsamında altın hediye etti.

Narlıdere Belediyesi Haziran Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ali Engin'in başkanlığında, Atatürk Kültür Merkezi içinde yer alan Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkanlıktan verilen önergelerin ve komisyondan gelen raporların görüşüldüğü meclis toplantısında, imar planı değişiklikleri ve kamulaştırma işlemleri de karara bağlandı. Başkan Engin, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerini geride bıraktıklarını belirterek, yeni dönemin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Engin, meclis toplantısı öncesinde ise Kadın Temizlik Ekibi personeli Güldane Karabulut'a altın hediye etti. Narlıdere Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün, çalışanların motivasyonunu yükseltmek ve performanslarını artırmak amacıyla başlattığı ayın çalışanı uygulaması kapsamında Güldane Karabulut'a hediyesini veren Başkan Engin, Karabulut'u özverili çalışması nedeniyle tebrik etti.

SOKAKLAR KADINLARA EMANET

Başkan Engin, temizlik hizmetlerinin belediyenin en önemli görevleri arasında yer aldığını belirterek, "Biz de bu sebeple Narlıdere'mizin sokaklarını kadınlara emanet ettik. Çünkü kadınların her işte olduğu gibi temizliğe olan hassasiyetinin de özenin de çok fazla olduğunu biliyoruz. Narlıdere'mizi İzmir'in en temiz ilçelerinden biri yapmamızda büyük emeği olan Kadın Temizlik Ekibimizin her bir personeline ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Narlıdere'mizi kendi evi gibi gören personelimiz Güldane Karabulut'u özverili çalışması nedeniyle kutluyorum" diye konuştu.