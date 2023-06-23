Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Belediye Personeli ile Bayramlaştı

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı. Başkan Engin, çalışma arkadaşlarının bayramını tek tek kutladı ve Narlıdere'de yaşayan yurttaşlara hizmet edecek kalıcı eserleri hep birlikte ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı. Önce şantiye tesislerinde, sonra Narlıdere AKM'de mesai arkadaşlarıyla bayramlaşan Başkan Engin, "Narlıdere'de yaşayan yurttaşlarımıza uzun yıllar hizmet edecek kalıcı eserleri hep birlikte ilçemize kazandırıyoruz. Hepinizi yürekten kutluyorum. Narlıdere'miz için ne yaptıysak hep beraber yaptık. Sizlere, sevdiklerinizle birlikte sağlık dolu mutlu bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Engin, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinde şantiye tesislerinde çalışan işçilerle, hemen ardından ise Narlıdere AKM'de görevli belediye personeli ile bayramlaşan Başkan Engin, çalışma arkadaşlarının bayramını tek tek kutladı. Narlıdere'de geleneksel hale gelen bayramlaşma törenine, başkan yardımcıları, Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Turan Dündar, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Başkan Engin, belediyenin şantiye tesislerinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hepimiz geleceğe umutla bakıyor, toplumumuzun en iyisini hak ettiğine inanıyoruz. Bu yüzden heyecanla çalışıyoruz. Görev süremizdeki 5. yılımıza girerken elimizden geleni yapmaya, Narlıdere'mizi ve kurumumuzu sizlerle birlikte geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Emeğinize, alın terinize sağlık. Narlıdere halkı adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. Hep beraber halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Her şeyin daha güzel olacağı bir ülke için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bayramınız kutlu olsun."

Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Turan Dündar ise emek ve hak mücadelesi vermeye devam edeceklerini belirterek, "Narlıdere Belediye Başkanı'mıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Emeğe ve emekçiye verilen değer bizler için çok önemli. Bu duygularla işçi arkadaşlarımızın bayramını kutluyorum" dedi.

Şantiye tesislerinin ardından belediye hizmet binasında görevli personel ile de bayramlaşan Başkan Engin, burada yaptığı konuşmada da şunları kaydetti:

"Bizim en büyük görevimiz, geleceğe yönelik çalışmalar yapmak. Ülkemizin, şehirlerimizin ve çocuklarımızın geleceği için çalışmak. Biz de bunun için siz değerli mesai arkadaşlarımızla birlikte büyük bir çaba gösteriyoruz. Narlıdere'de yaşayan yurttaşlarımıza uzun yıllar hizmet edecek kalıcı eserleri hep birlikte ilçemize kazandırıyoruz. Ürettiğimiz hizmetlerin halka dokunduğunu görünce mutlu oluyoruz. Bu işin güzelliği de burada çıkıyor. Hepinizi yürekten kutluyorum. Narlıdere'miz için ne yaptıysak hep beraber yaptık. Sizlere, sevdiklerinizle birlikte sağlık dolu mutlu bayramlar diliyorum."