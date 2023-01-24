Narlı-Adalar seferleri yeniden başladı
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İskele onarımı nedeniyle iptal edilen Narlı-Adalar seferlerine yeniden başlandı.
İskele onarımı nedeniyle iptal edilen Narlı-Adalar seferlerine yeniden başlandı.
10 Ocak'ta iskele onarım çalışmaları nedeniyle iptal edilen Narlı-Adalar seferleri bugün itibari ile yeniden başladı.
GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, bir süredir bakım/onarım çalışmaları devam eden Narlı İskelesi'nden kalkışlı ada seferlerinin, 24 Ocak Salı günü yeniden başlandığı belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel