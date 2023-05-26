Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığından '2022 Avrupa Atık Su Raporu' paylaşımı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezince (EMCDDA) yayımlanan 2022 Avrupa Atık Su Raporu'na ilişkin paylaşımda bulundu. Rapor, Avrupa'da uyuşturucu kullanımının haritasını çıkardı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezince (EMCDDA) yayımlanan 2022 Avrupa Atık Su Raporu'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, EMCDDA'nın 2022 Avrupa Atık Su Raporu'na ilişkin görsel grafikler yer aldı.
Buna göre, 106 Avrupa şehrinin bulunduğu listede, günlük ortalama amfetamin tüketim miktarında birinci sırada İsveç'in Gavle kenti yer alırken, İstanbul 83. sırada bulunuyor.
105 şehrin bulunduğu listede ise günlük ortalama ecstacy tüketim miktarında Hollanda'nın Amsterdam kenti ilk sırada bulunurken, Adana 54, İstanbul ise 64. sırada yer alıyor.
Günlük ortalama kokain tüketim miktarında 109 Avrupa kentinden Belçika'nın Antwerp Zuid şehri ilk sırada yer alırken, İstanbul 75, Adana ise 93. sırada bulunuyor.