Narkotik Operasyonunda 336 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-35' operasyonlarında 336 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 49 ile uyuşturucu madde imalat ve satışına yönelik 'Narkoçelik-35' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 832 ekip, 2 bin 81 personelin katılımıyla, 10 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda, 336 şüpheli yakalandı, 2 ton 428 kilogram uyuşturucu madde, 888 bin 923 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" dedi.