Narkotik Operasyonunda 316 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 50 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-38' operasyonlarında 316 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu çeteleri ve uyuşturucu imalatçılarına yönelik 50 ilde 'Narkoçelik-38' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 790 ekip ve 1910 personelin katıldığı operasyonlarda 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeği görev aldı. Yapılan eş zamanlı baskınlar ve yol kontrolleri sonucu 316 şüpheli yakalandı. Ayrıca 580 kilogram uyuşturucu madde, 121 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" dedi.