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Narkotik Operasyonunda 227 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-37' operasyonlarında 227 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 479 kilogram uyuşturucu madde ile 160 bin 967 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-37' operasyonlarında 227 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 42 ilde uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik 'Narkoçelik-37' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 567 ekip, 1418 personelin katıldığı operasyonlarda, 12 hava aracı ve 37 narkotik köpeği görev aldı. Ev ve iş yeri baskınları ile yol kontrolleri sonucu 479 kilogram uyuşturucu madde ile 160 bin 967 uyuşturucu hap ele geçirildi, 227 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizi uyuşturucudan ve zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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