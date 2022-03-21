Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 429 şüpheli yakalandı

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde bir haftada 4 bin 429 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerine göre, narkotik birimleri tarafından son bir haftada 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 bin 429 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 24 kilogram eroin, 4 kilogram kokain, 173 kilogram esrar, 133 kilogram metamfetamin, 14 kilogram skunk, 9 kilogram bonzai, 29 bin sentetik ecza, 3 bin ecstasy, 19 bin captagon, 335 kök kenevir bitkisi, 4 kilogram Afyon sakızı ile 47 tabanca/tüfek ve 51 bin 150 lira ele geçirildi.

Başkentte gözaltına alınan 346 şüpheliden 39'u tutuklandı

Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin son bir haftada il genelinde düzenlediği operasyonlarda 346 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyonlarda 18,8 kilogram eroin, 2,3 kilogram metamfetamin, 400 gram esrar, 200 gram bonzai ile 3 bin 300 sentetik ecza ele geçirildi.