Narkotik operasyonlarında 76 ilde bir haftada 3 bin 609 şüpheli yakalandı - Haberler

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Narkotik operasyonlarında 76 ilde bir haftada 3 bin 609 şüpheli yakalandı

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Narkotik operasyonlarında 76 ilde bir haftada 3 bin 609 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada 76 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 609 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada 76 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 609 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son 7 günde 76 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 3 bin 609 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 23 kilogram esrar, bir kilogram skunk, 85 kilogram eroin, 2 kilogram kokain, 16 kilogram metamfetamin, 234 kilogram bonzai, 6 kilogram kimyasal, 13 bin captagon, 40 bin ecstasy, 25 bin sentetik ecza, 1218 kök kenevir bitkisi, 19 tabanca/tüfek ile 193 bin 296 lira ele geçirildi.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu, Güncel, Haberler

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