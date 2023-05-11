'Narkotik köpekler' yarışmasında Nobel, 1'inci oldu

TİCARET Bakanlığı'nca Ankara'da 10 ülkenin katılımıyla düzenlenen 'Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 'Nobel' 1'inci oldu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce kaçakçılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğini geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla düzenlenen 'Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası', Ticaret Bakanlığı Köpek Eğitim Merkezi'nde yapıldı. 3 gün süren yarışmada Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Macaristan, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Özbekistan'dan eğitimli köpekler, yeteneklerini sergiledi. Yarışmaya katılan köpekler 'kutu araması', 'oda araması', 'araç araması' ve 'itaat' etaplarında yeteneklerini gösterdi. Türkiye'yi temsil eden 'Nobel' 387,3 puan ile birinci oldu. 2'nci 370,2 puan ile Macaristan, 3'üncü de 327,5 puan ile Moldova'yı temsil eden köpekler oldu.

Ödül törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, ülkelerin büyükelçileri, diplomatik misyon şefleri ile davetliler katıldı. Dereceye giren ülkelere kupa ve hediyeler verildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Geçen yIl 2022 yılında 14,2 tonluk uyuşturucu madde yakalaması yapıldı. Bunun için de dedektör köpeklerimiz ile yapılan yakalama neredeyse yüzde 50-60'ları buluyor. 224 tane köpeğimiz var, 55 gümrük idaresinde görev yapıyorlar. Burada 26 eğitmen ve veterinerimiz var. Bugün de bu yarışma yapıldı, 10 ülkeden katılım sağlandı, bu yarışma gelenekleşecek ve gelecek yıllarda daha çok katılım sağlanacak. Kazanan ülkeler arasındaki iş birliği ve kaçakçılık ile mücadelede kurumlarımız arasında gerçekleştirilen yakın çalışma önemli dedi.

'İŞ BİRLİĞİNİ ARTTIRMALIYIZ'

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, DHA'ya yaptığı açıklamada, 3 gün boyunca güzel bir organizasyon oldu. Arkadaşlarımdan öğendim; bizim Türk dostlarımız bizleri çok güzel ağırladı, güzel bir iş birliği yaptılar. Türkiye'den sonra ikinci olmak bizim için onur. Bundan sonraki iş birliğini nasıl yapacağız, buradaki görevliler ile hemen konuşmaya başladık. Gelecek yıla kadar beklemeye gerek yok. Bundan sonra daha sabit bir iş birliği yapalım. Şu anda Sırbistan, Macaristan, Romanya sınırında 50 kişilik bir Türk polis ekibi görev yapıyor. Oraya belki de böyle uzmanları göndermekte de fayda var, ortak bir eğitim de düşünülebilir diye konuştu.