Narkotik köpeği TIR'da skunk ele geçirdi, 3 kişi tutuklandı

AKSARAY'da durdurulan TIR'ın kasasındaki otomobilin lastiklerine gizlenmiş 62 kilo skunkı narkotik köpeği 'Bixi' buldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan Ankara'ya uyuşturucu götürüldüğü ihbarıyla, B.A. (50) yönetimindeki TIR'ı, Aksaray-Adana kara yolunda durdurdu. Narkotik köpeği 'Bixi'nin, TIR'ın kasasında yüklü olan otomobilin lastiklerine tepki vermesi üzerine, tekerlere gizlenmiş halde 91 paket halinde 62 kilo skunk ele geçirildi. TIR sürücüsü B.A. ile otomobildeki M.A. (44) ve M.A.G. (31), polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.