Narkotik Köpeği Milon, Aralık Ayının Köpeği Seçildi

Isparta Emniyet Müdürlüğünün "Milon" isimli narkotik köpeği, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca aralık ayının köpeği seçildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl kentte düzenlenen 1079 operasyonda yakalanan 1193 şüpheliye işlem yapıldı, 126 zanlı tutuklandı.

Geçen ayki operasyonların 23'ünde ekiplere eşlik eden narkotik dedektör köpeği "Milon", çeşitli miktarlarda uyuşturucunun ele geçirilmesinde rol oynadı.

Narkotik madde arama köpeği idarecisi polis memuru Ferhat Yakar, 4 yaşındaki Belçika Malinois ırkı "Milon" ile 3 yıldır arama ve narkotik operasyonlarında görev aldıklarını söyledi.

"Milon"un görevini başarıyla yerine getirdiğini belirten Yakar, "Milon, 2022 haziran, 2023 ağustos ve 2024 aralık olmak üzere üçüncü kez Türkiye genelinde ayın köpeği seçildi." dedi.