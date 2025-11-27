Narkokapan Operasyonu: 458 Şüpheli Gözaltına Alındı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 17 ilde düzenlenen 'Narkokapan Antalya-2' adlı uyuşturucu operasyonunda 458 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasını ziyaret etti. Bakan Yerlikaya; Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu ile AK Parti İl Başkanı Ali Çetin'in de katıldığı toplantıda, basın mensuplarına açıklama yaptı. Bu sabah kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında büyük bir operasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, "İşte bu operasyonun hazırlık sürecinde mahalle ve sokaklarda 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik çok yönlü teknik ve takip çalışmaları yaptık. Yaklaşık 4 ay süren bu süreçte, şüpheli şahısların irtibatları ve eylem biçimleri ayrıntılı şekilde tespit edildi. Elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, Antalya merkezli olmak üzere 17 farklı ilde, geniş kapsamlı operasyon düzenlendi" diye konuştu.

'225 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİK'

'Narkokapan Antalya-2' adı verilen operasyona 2 bin 753 polis, 609 ekip, 1 helikopter, 2 İHA, 3 dron, 1 deniz aracı ve 35 özel eğitimli narkotik köpeğinin katıldığını aktaran Yerlikaya, "Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve 458 şahsı gözaltına aldık. Şu an itibarıyla operasyonumuzun devam ediyor" dedi. Uyuşturucuya savaş açtıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Göreve geldiğimden bu yana kahraman polislerimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin düzenlediği operasyonlar sonucu 93 bin 279 zehir tacirini tutukladık. 225 ton uyuşturucu madde, 260 milyon uyuşturucu hap ve yaklaşık 18 ton ara kimyasal ele geçirdik. Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlar sonucunda 345 narkotik organize suç örgütünü çökerttik" diye konuştu.

'OPERASYONLARIMIZLA ONLARA NEFES ALDIRMAYACAĞIZ'

Avrupa'da uyuşturucu suç trendleri artarken, Türkiye'nin bu eğilimi tersine çeviren az sayıdaki ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin verilerine göre 15-64 yaş aralığında hayatının bir döneminde uyuşturucu madde kullandığını beyan edenler Avrupa'da yüzde 29'a kadar çıkmışken, Türkiye'de bu oran yalnızca yüzde 3,1'dir. 2025 Avrupa Uyuşturucu Raporu'nda, 1 milyon nüfusa düşen uyuşturucuya bağlı ölüm oranı Avrupa'da 24,7 iken, ülkemizde 5,1'dir. Bu rakamlar yürüttüğümüz mücadelemizin somut sonuçlar verdiğini gösteriyor. Ancak biz bir tek evladımızın bile bu bataklığa sürüklenmesini asla kabul etmiyoruz. Bir tek insanımızın dahi, uyuşturucuya bağlı olarak hayatını kaybetmesine razı değiliz. Bilinmesini isterim ki biz durmadan bu mücadeleye devam edeceğiz. Operasyonlarımızla onlara nefes aldırmayacağız" dedi.

'TOPLUMSAL DOKUYU DA TAHRİP EDEN AĞIR BİR SOSYAL YARA'

Uyuşturucu meselesinin bir güvenlik sorunu olmanın ötesinde, toplumsal dokuyu da tahrip eden ağır bir sosyal yara olduğunu aktaran Yerlikaya, şunları söyledi: "Bu amaçla uyuşturucu ile mücadeleyi sadece bireyi koruma çabası olarak görmüyoruz. Bir aileyi, bir mahalleyi, bir toplumu ayakta tutma mücadelesi olarak değerlendiriyoruz. 1 kişiyi bu illetten kurtardığımızda bir aileyi de dağılmaktan korumuş oluyoruz. Ancak biliyoruz ki mücadele sadece sahadaki operasyonlarla sınırlı değil. Arzı ortadan kaldırmak kadar talebi yok etmek bu mücadelenin ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle rehabilitasyon, eğitim ve toplumsal farkındalık çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bilinçlenmeyle insanımızın bu illete karşı daha dirençli hale gelmesi en büyük arzumuz. Bu operasyonun planlanmasında ve icrasında emeği geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Antalya Valimizi, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve operasyona katılan tüm kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

