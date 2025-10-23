Haberler

Narkokapan Operasyonu: 446 Şüpheliden 424'ü Tutuklandı

Narkokapan Operasyonu: 446 Şüpheliden 424'ü Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya merkezli düzenlenen 'Narkokapan Konya' operasyonunda 12 ilde gerçekleştirilen baskınlarla 446 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı, bunlardan 424'ü tutuklandı. Operasyonun, uyuşturucu satışını engellemeye yönelik kararlı bir mücadele olduğu vurgulandı.

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda gözaltına alınan 446 şüpheliden 424'ü tutuklandı.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 14 Ekim'de Konya merkezli 12 ilde, internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden ya da mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonun 338 adrese eş zamanlı yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonlar sonucu yakalanan 446 uyuşturucu satıcısından 424'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 4 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. Konya Valiliği olarak, ilimizin aydınlık yarınlarını hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek olup toplumumuzun huzuru ve güvenliği için hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir."

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.