Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti

Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

Erdoğan deprem sonrası toplanan kriz masasında bu talimatı vermiş
İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var

4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntüdeki bir detay bomba

Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda Tutuklu Sayısı 645'e Ulaştı

Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda Tutuklu Sayısı 645'e Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara merkezli yürütülen 'Narkokapan-Ankara Operasyonu' kapsamında 17 Nisan'dan bu yana 645 şüpheli tutuklandı. Operasyon, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlendi ve 14 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

"Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 645'e yükseldi.

Ankara ve Ankara Batı Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlılardan şu ana kadar 645'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı. 34 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Narkokapan-Ankara Operasyonu" çerçevesinde ifade alma ve sorguya sevk işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.