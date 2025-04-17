Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı

İtiraf üstüne itiraf! Çekyatın altında milyon dolarlar vardı

Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda Gözaltı Sayısı 602'ye Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkokapan-Ankara Operasyonu' kapsamında yapılan eşzamanlı baskınlarda gözaltına alınan şüpheli sayısının 602'ye ulaştığını açıkladı. Operasyonun devam ettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda gözaltına alınan şüpheli sayısının 602'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Bugün 'Narkokapan-Ankara Operasyonu' ile 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.