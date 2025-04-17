Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda Gözaltı Sayısı 602'ye Yükseldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkokapan-Ankara Operasyonu' kapsamında yapılan eşzamanlı baskınlarda gözaltına alınan şüpheli sayısının 602'ye ulaştığını açıkladı. Operasyonun devam ettiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda gözaltına alınan şüpheli sayısının 602'ye yükseldiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:
"Bugün 'Narkokapan-Ankara Operasyonu' ile 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor."
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel