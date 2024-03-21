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Narkoçelik-7 Operasyonlarında 930 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen Narkoçelik-7 operasyonlarında 930 kilogram uyuşturucu madde ve 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 161 şüphelinin de yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imalatçıları, bunların satışını yapanlar ve sokak satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 1200 jandarma personelinin katılımıyla Narkoçelik-7 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Hatay, Gaziantep, Antalya, Ağrı, Van, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Erzincan, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Kocaeli, Aydın, Kahramanmaraş, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Aksaray, Bingöl ve Samsun'daki operasyonlarda 161 kişinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, ayrıca 930 kilogram uyuşturucu madde ve 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade etti.

Yerlikaya, ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarına vurgulayarak, operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Hatay merkezli Gaziantep, Bursa ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 13 bin 115 uyuşturucu hap ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 28 sokak satıcısı yakalandı. Gürbulak Gümrük Muhafaza KİM ve Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda, 47 kilogram 300 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı."

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da 786 kilogram esrar, Bingöl'de 35 kilogram esrar, Ankara'da 23 kilogram 135 gram esrar, Van'da toprağa gömülü 14 kilogram 300 gram eroin, Muğla'da 18 kilogram skunk, Mersin'de 1 kilogram kokain, Tekirdağ'da 2 kilogram bonzai, Kocaeli'de 325 gram metamfetamin, Samsun'da 1 kilogram bonzai, Bursa'da 17 bin 460 uyuşturucu hap, Balıkesir'de 4 bin 565 uyuşturucu hap, Aksaray, Kahramanmaraş, Ordu, Erzincan ve Aydın'da da muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildiğini kaydetti.

Yerlikaya, Aydın'da 85, Muğla'da 1, Mersin'de 6, Ordu'da 1,Tekirdağ'da 3, Erzincan'da 5, Diyarbakır'da 2, Ankara'da 4, Balıkesir'de 1, Kocaeli'de 2, Sakarya'da 1, Kahramanmaraş'ta 18, Bursa'da 1, Samsun'da 1 ve Aksaray'da 1 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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