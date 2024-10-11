'NARKOÇELİK-43' operasyonlarında, 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde geçirilirken, 335 şüpheli yakalandı
Ankara.
'NARKOÇELİK-43' operasyonlarında, 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde geçirilirken, 335 şüpheli yakalandı
'NARKOÇELİK-43' operasyonlarında, 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde geçirilirken, 335 şüpheli yakalandı
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