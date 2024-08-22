Narkoçelik-33 Operasyonunda 63 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ildeki 'Narkoçelik-33' operasyonlarında 63 şüphelinin yakalandığını, 46'sının tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu madde imalat ve satışına yönelik 18 ilde 'Narkoçelik-33' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; düzenlenen eş zamanlı baskınlar ve yol kontrolleri sonucu 63 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 46'sı tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin ise işlemlerine devam ediliyor. Yapılan aramalarda, 1 ton 521 kilogram uyuşturucu madde, 11 milyon 936 bin 886 kök kenevir ve kök skunk, 4 bin 544 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Sokaklarımızdan bunları temizlemeye kararlıyız" dedi.