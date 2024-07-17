Narkoçelik-27 Operasyonunda 396 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalat ve satışına yönelik 57 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-27' operasyonlarında 396 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 57 ilde 'Narkoçelik-27' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 990 ekip ve 2 bin 475 personelin görev yaptığı operasyonlarda 8 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpeği kullanıldı. Yapılan ev ve iş yeri baskınları ile yol kontrolleri sonucu 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde, 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 396 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek" dedi.