Narkoçelik-22 Operasyonunda 157 Uyuşturucu Taciri Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ildeki 'Narkoçelik-22' operasyonlarında 157 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, bunlardan 56'sının tutuklandığını ve 43'ünün adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 20 ilde uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik 'Narkoçelik-22' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İl Jandarma Komutanlıklarınca Diyarbakır, Antalya, Manisa, Van, Ağrı, Hatay, Aydın, Ankara, Hakkari, Giresun, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Aksaray, İstanbul, Çanakkale, Kayseri, Ordu, Bingöl, Edirne ve Osmaniye'de yürütülen operasyonlarda 282 ekip ve 846 personel görev aldı. Yapılan eş zamanlı baskınlar ve yol kontrolleri sonucu 157 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Bunlardan 56'sı tutuklandı, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, 663 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin kök kenevir ve skunk ile 436 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, jandarma timleri ve Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.