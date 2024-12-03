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Narko Tır Kırklareli'nde Uyuşturucu Zararları Hakkında Bilgilendirme Yapıyor

Narko Tır Kırklareli'nde Uyuşturucu Zararları Hakkında Bilgilendirme Yapıyor
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin hazırladığı Narko Tır, Kırklareli'nde ziyarete açıldı. Vali Uğur Turan, uyuşturucuyla mücadeledeki gayretleri için kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucunun zararlarını anlatmak amacıyla hazırlanan Narko Tır, Kırklareli'ne geldi.

Kente gelen tır, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda ziyarete açıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile beraberindeki öğrenciler tırı gezip yetkililerden bilgi aldı.

Vali Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin uyuşturucuyla mücadelede muazzam bir gayret ve emek verdiğini söyledi.

Ekiplerin sahada tüm olumsuzluklara müdahale ettiğini ifade eden Turan, başarılı operasyonlarından dolayı kolluk kuvvetlerini tebrik etti.

Turan, uyuşturucuyla mücadeleye destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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