Narin'in Okulu ve Sırası Boş Kaldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın eğitim gördüğü Tavşantepe İlkokulu'nda sıralar boş kaldı. Bugün okulda eğitim öğretimin yapılmadığı görüldü.
NARİN'İN OKULU VE SIRASI BOŞ KALDI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın eğitim gördüğü Tavşantepe İlkokulu'nda sıralar boş kaldı. Bugün okulda eğitim öğretimin yapılmadığı görüldü.
Serhat Ozan YILDIRIM/DİYARBAKIR,