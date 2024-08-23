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Narin'in annesi Türkiye'ye yalvarıyor: Kızımı bulun, buna gücünüz yeter

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ın annesi, kızını bulunması için Türkiye'ye yalvarıyor. Annenin açıklamaları ve kızının son görüntüleri ortaya çıktı.

NARİN'İN ANNESİ: TÜRKİYE'YE YALVARIYORUM, KIZIMI BULUN, BUNA GÜCÜNÜZ YETER

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, "Benim kızım saat 13.00'te evdeydi. Öğlen yemeğini yemiştik. Ben sofrayı yıkadım, o da televizyonun tozunu aldı. Sonra saate baktı, 'Ay ben Kur'an kursuna geç kaldım" dedi. 'Kızım gitme sıcaktır, zaten ders bitmiş' dedim. 'Anne dörde kadar ders var. Yalvarıyorum beni çağırma, sonra Amcam Hüseyinlere gideceğim. Çocukları yeni tatilden gelmiş, kızları özlemişim' dedi. Ben sadece bunu gördüm, daha sonra kızımı görmemişim. Nereye gitmiş, bilmiyorum. Rica ediyorum, yalvarıyorum. Kim kızımı tutmuşsa, bir köşeye, bir hastaneye, bir caddeye bıraksın, kızımı bana getirsinler. Ben bunu istiyorum. Ben bir şey istemiyorum kimseden, Türkiye'den yalvarıyorum kızımı bulsunlar. Gücü vardır, bir kızım tektir" dedi.

NARİN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, Narin'in yaklaşık bir ay önce bir yakınının düğününde dans ettiği ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında yumurta yarışı yaptığı görüntüler ortaya çıktı .

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Türkiye 3-sayfa Bağlar 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Nazan Yılmaz:

İnşallah sağ salim bulunur yavrucak

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