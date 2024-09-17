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Narin Güran'ın Mezarı Türk Bayrağı İle Donatıldı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın mezarı, mermerle çevrilerek Türk bayrağı ile süslendi.

MEZARIN BAŞINA TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarı mermerle çevrilirken, başucuna ise gece saatlerinde Türk bayrağı dikildi.

Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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