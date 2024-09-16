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Narin Güran'ın Mezarı Mermerle Kaplandı

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarı, düzenlemelerle mermerle kaplandı ve başucuna Türk bayrağı dikilmesi için alan hazırlandı. Ziyaretçiler mezarı çiçeklerle süslüyor.

DİYARBAKIR'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) mezarı, mermerle kaplandı. Mezarın başucuna da Türk bayrağının dikilmesi için alan hazırlandı.

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarına, kent merkezi ve çevre illerden ziyaretler sürüyor. Diyarbakır Valiliği, mezar çevresinde düzenlemeler yapıp mezarlığa parke taşı döşedi. Çalışmalarda Narin'in mezarı, mermerle kaplandı. Gelen ziyaretçiler de mezarı çiçeklerle süsledi. Mezarlıkta çalışmalar sürerken, Narin'in başucuna Türk bayrağı dikilmesi için alan da hazırlandı. Ziyaretçiler, emeği geçenlere teşekkür etti.

Haber- Kamera: Selim KAYA -Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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