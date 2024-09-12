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Narin Güran'ın kabrine ziyaretler devam ediyor

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Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine ziyaretler devam ediyor. Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrine ziyaretler devam ediyor.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından 9 Eylül'de son yolculuğuna uğurlanan Güran'ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrini, kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar ziyaret ediyor.

Bazı ziyaretçilerin mezara gelinlik, çiçek, çelenk, hikaye kitabı, okul çantası bıraktığı ve gözyaşı döktüğü görüldü.

Kent merkezinden eşiyle Narin'in mezarını ziyarete gelen Ayşegül Targay, AA muhabirine, tüm aile olarak çok üzüldüklerini belirterek, arama çalışmaları sırasında oğlu ve kızı ile her gün Narin'in bulunması için dua ettiklerini söyledi.

Targay, "Çok üzüldük. Narin'in okulda olması gerekiyordu. Umarım tez zamanda adalet yerini bulur. Umarım bir daha bir böyle haberler almayız." dedi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden kızıyla gelen Adnan Tek de 19 gün boyunca yapılan arama çalışmaları sırasında Narin'in sağ bulunacağına inandıklarını, bunun için sürekli dua ettiklerini dile getirdi.

Çocuklarının Narin için dua etmek istemesi üzerine mezarlığa geldiklerini belirten Tek, "Burada kızımıza dua edeceğiz. Suçluların en ağır cezayı çekmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Narin Güran Güncel Yaşam

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