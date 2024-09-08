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Narin Güran'ın Cansız Bedeni Bulundu, Olayın Aydınlatılması İçin Mücadele Devam Ediyor

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Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Otopsi işlemleri sürerken, soruşturma makamı ve arama kurtarma ekipleri, gizlenme şekliyle belli bir kastla hareket edildiğini belirtti. Kesin ölüm sebebi otopsi sonrası açıklanacak.

'SONRASINDA CENAZENİN ORAYA BIRAKILMA İHTİMALİ VAR'

Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın otopsi işlemleri sürüyor. Adli Tıp Kurumu'na gelen Diyarbakır Baro Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir, olayın aydınlatılması için gerekli mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ederek, "21 Ağustos'tan bugüne 19 gün geçti. Bu sabah saatlerinde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Şu an Narin'in otopsi işlemleri devam ediyor. Gerek 'Kasten insan öldürme', gerekse de 'Delillerin gizlenmesi ve karartılması' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Narin'in gerçek failinin ortaya konulması için gerekli mücadeleyi yürüteceğiz. Köy içerisinde ve çevresinde 19 gündür devam eden arama ve kurtarma çalışmaları esasında, bütünen köyün tamamının çevresinin tarandığı bize ifade edildi. Ancak bugün itibarıyla köyün hemen çevresinde bulunan bir dere yatağında cenazenin torba içerisinde gizlendiğini ve üzerine çalılıkların bırakıldığı noktasında bilgi geldi. Dere yatağında birden fazla kez arama faaliyetinin yürütüldüğü bilgisine sahibiz. Ancak bulunamamış olması tek başına arama faaliyetleri sırasında bulunamadığını değil, sonrasında da cenazenin oraya bırakılma ihtimalini ortaya koymaktadır" dedi.

'GİZLEME ŞEKLİ İLE BELLİ BİR KASTLA HAREKET EDİLMİŞ'

Narin'in kesin ölüm sebebinin henüz açıklanmadığını belirten Özdemir, "Bir bütünen bakıldığında planlayarak, tasarlayarak, delilleri gizleyerek, delillerin karartılmasını sağlayarak, cenazenin bulunmasına engel olmak kastıyla, bilinciyle hareket edildiğini, soruşturma makamının, arama kurtarma ekiplerinin doğrudan Narin'in canlı veya cansız bedenine ulaşılmasının engellenmesini amaçlandığını bize göstermektedir. Gizlenme şekli ile bakıldığında, belli bir kastla hareket edildiğini bizlere gösteriyor. Otopsi işlemleri devam ediyor. Tamamlandıktan sonra kesin ölüm sebebine ilişkin bilgi verilecek. Bu bilgi hepimiz açısından maddi gerçeği ortaya koyacaktır" diye konuştu.

Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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