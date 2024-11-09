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Narin Güran'ın adı Gaziantep'teki parkta yaşatılacak

Narin Güran'ın adı Gaziantep'teki parkta yaşatılacak
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir parka verildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir parka verildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kuzeyşehir Mahallesi'ndeki parkın açılışında, Narin Güran'ın adının yaşatılması için parkın önemli olduğunu söyledi.

Parkın hayırlı olmasını temenni eden Başarır, "Çok anlamlı bir açılıştayız. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Narinlerin yaşaması için bu parkı açtı, onun adını ölümsüzleştirdi. Bu park, hep yaşayacak, bu park Narin ve Narin gibilerin simgesi olacak. Zaten bu Gaziantep'e yakışırdı." dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da parkın hayırlı olmasını dileyerek, "Bu parkın devamında yolun öteki tarafında bu parkın bir benzerini daha inşa ettik. Narin adına 2 park inşa ettik. Oraya çok güzel çay bahçeleri açtık. Bu parkımız çocuklarımıza armağan olsun, sizlere hayırlı olsun." diye konuştu.

Daha sonra parkın açılışı için kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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