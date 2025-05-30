Narin Güran Davasında 15 Sanığa Hapis Cezası

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 sanığın "suçluyu kayırma" suçundan yargılandığı davada, tüm sanıklara 1 yıldan 3 yıl 5 aya kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonucu 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 kişinin yargılandığı davanın 3'üncü duruşması Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilirken, tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) duruşmada hazır bulundu.

Davada çocukların da yargılandığı gerekçesiyle sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları dışında duruşma salonuna kimse alınmadı. Duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) avukatları da katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkında hazırladığı mütalaayı okumasıyla başlayan duruşmada, 15 sanığın savunmasıyla devam etti.

Sanıklar avukatlarının yaptığı savunmanın ardından duruşmaya karar için ara verildi. Verilen aranın ardından mahkeme, Birsen Güran, Maşallah Güran ile Fuat Güran hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluğun devamına, Muhammed Kaya, Şevket Kaya ile Mehmet Selim Atasoy'un 3 yıl 5 ay hapis ceza ile birlikte tahliyelerine suça sürüklenen çocuklar R.A'ya, 1 yıl 3 ay, M.G. ve İ.K'ya 1 yıl 8 ay hapis cezası, tutuksuz yargılanan Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran 3 yıl ceza verdi.

Ne olmuştu?

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davada 28 Aralık 2024'te karar açıklanmıştı. "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası, Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Önceki gün, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Yüksel Güran, Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında verilen hapis cezası kararını hukuka uygun bulmuştu.