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Narin Güran Cinayetinde ısırık izi incelemesinden sonuç çıkmadı

Narin Güran Cinayetinde ısırık izi incelemesinden sonuç çıkmadı
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Diyarbakır'da kaybolan ve cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izleriyle ilgili yapılan incelemede, izlerin kime ait olduğuna dair kesin bir sonuca ulaşılamadı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin, tutuklanan 12 şüpheliden ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ile ilgili yapılan inceleme tamamlandı. Adli Tıp Kurumu 2'nci İhtisas Kurulu tarafından yapılan incelemede, "Enes Güran'ın, Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı, yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu hususunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığı, oy birliği ile mütalaa edilmiştir" denildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Tutuklu ağabey Enes Güran'ın kolunda ısırık izleri ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, izlerin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemedi. Enes Güran, savcılık ifadesinde ısırık izleriyle ilgili, "Hatırladığım kadarıyla Narin'in kaybolduğu 3'üncü gün evimize gelenler oluyordu ve evde herkes ağlamaya başladı. Ben de o an çok üzülmüştüm. Ağlarken babamın beni görerek üzülmesini istemediğim için kolumun üzerine kapanarak ağlamıştım. O esnada sinirden kolumu ısırdım. Isırık izi bu sebeple oluştu. Kesinlikle kolumu kardeşlerim ya da başka biri herhangi bir sebeple ısırmadı" ifadelerini kullandı.

Narin'in tutuklanan annesi Yüksel Güran, 14 Eylül'de Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne getirildi. Güran'ın ağız ve diş modeli alındı. Anne Yüksel Güran'dan alınan ve daha önce de Narin'den alınan ağız ve diş modelleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırıldı. Hazırlanan raporda ısırık izinin kime ait olduğunun tespit edilemediği belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"1-Enes Güran'ın sağ ön kolunda tarif ve tespit edilen yumuşak doku lezyonlarının lokalizasyonu, travmatik etkileri, rengi dikkate alındığında kurulumuzdaki muayene tarihi (27 Ağustos 2024) itibari ile gerçekleşme zamanının 3-6 gün (21-24 Ağustos 2024) ile uyumlu olduğu, anılan lezyonların mor renkli, ark (yarım daire/hilalvari) görünümlü, bütünlük arz eden kesintisiz lezyonlar olup tipik diş izlerine ait kesici kenar, derinlik gibi belirgin morfolojik özellikler içermediği, bununla birlikte mevcut lezyonların görünümü itibariyle, insan ısırık izi ile uyumlu olabileceği,

2- Adli Tip Kurumu Adli Bilişim ihtisas Dairesi Ses ve Görüntü inceleme şubesinin raporu, Yüksel Güran'a ait olduğu bildirilen ağız ve diş ölçü modelleri, Enes Güran'ın diş ve çene muayenesi ile alınan diş izleri, Narin Güran'a ait panoramik grafi, otopsi verileri, skopi görüntüleri ve fotoğraflardan elde edilen diş ve çene bulguları hep birlikte değerlendirildiğinde; Enes Güran'ın sağ ön kolundaki lezyonların Yüksel Güran, Enes Güran ve Narin Güran tarafından ısırılmak sureti ile meydana getirilmiş olabileceği, ancak Cumhuriyet Başsavcılığınızca sorulduğu üzere; söz konusu lezyonların ABFO (American Board of Forensic Odontology) kriterlerine göre '5 sonuçsuz' kategorisinde olduğu, dolayısıyla diş izinden kimlik tespitine dönük özellikleri tanıya elverir ölçüde içermediği, sonuç olarak; eldeki tüm verilerle Enes Güran'ın, Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı, yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu hususunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığı, oy birliği ile mütalaa edilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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