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Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki diş izleri incelendi: Adli Tıp, raporunu açıkladı

Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki diş izleri incelendi: Adli Tıp, raporunu açıkladı
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Adli Tıp 2'inci İhtisas Kurulu, Narin Güran cinayetinde Enes Güran'ın kolundaki diş izlerinin kime ait olduğuna dair raporunu tamamladı. Rapor, diş izlerinin kesin tespitinin yapılamadığını ve mevcut verilerin kesin bir ayrım yapmaya elverişli olmadığını belirtti.

(ANKARA) - Adli Tıp 2'inci İhtisas Kurulu, Narin Güran cinayetinin tutuklularından ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki diş izlerinin kime ait olduğunun tespit edilemeyeceğini bildirdi. Kurulun raporunda, "Eldeki tüm verilerle tüm bu hususlar değerlendirildiğinde Enes Güran'ın, Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu konusunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığı mütalaa edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Edinilen bilgiye göre, Adli Tıp 2'inci İhtisas Kurulu, Narin Güran cinayetinin tutuklularından ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki diş izlerinin kime ait olduğuna ilişkin raporu tamamladı. Raporda, şu ifadelere yer verildi:
"Enes Güran'ın sağ ön kolunda tarif ve tespit edilen yumuşak doku lezyonlarının lokalizasyonu, travmatik etkileri, rengi dikkate alındığında
olayın gerçekleşme zamanın Narin'in kaybolduğu günle uyumlu olduğu,
Mevcut lezyonların görünümü itibariyle, insan ısırık izi ile uyumlu olabileceği,
Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim ihtisas Dairesi Ses ve Görüntü inceleme şubesinin raporu, Yüksel Güran'a ait olduğu bildirilen ağız ve diş ölçü
modelleri, Enes Güran'ın diş ve çene muayenesi ile alınan diş izleri, Narin Güran'a ait panoramik grafi, otopsi verileri, skopi görüntüleri ve fotoğraflardan elde edilen diş ve çene bulguları hep birlikte değerlendirildiğinde;
Enes Güran'ın sağ ön kolundaki lezyonların Yüksel Güran, Enes Güran ve Narin Güran tarafından ısırılmak sureti ile meydana getirilmiş olabileceği, ancak söz konusu lezyonların Amerikan Adli Diş Hekimleri Birliği ABFO kriterlerine göre '5 sonuçsuz' kategorisinde olduğu, dolayısıyla diş izinden kimlik tespitine dönük özellikleri tanıya elverir ölçüde içermediği,
Eldeki tüm verilerle tüm bu hususlar değerlendirildiğinde Enes Güran'ın, Yüksel Güran tarafından mı Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu konusunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığı mütalaa edilmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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