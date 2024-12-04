Narin Güran cinayetinde daraltılmış baz çalışmasıyla ilgili istenen ek rapor tamamlandı: 2 metre ve 1 dakika yanılma olabilir

DİYARBAKIR'da Narin Güran cinayetiyle ilgili davada, daraltılmış baz raporunun hangi teknik ve veriler ile ilgili yapıldığına dair istenen ek bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, çalışmalar yapılırken yaklaşık 2 metre ve 1 dakika bazlar arası geçişten ve hareketlilikten kaynaklı yanılma olabileceği hususu vurgulanarak, en az 20 farklı bazdan sinyal alındığı belirtildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

Ara kararda, dosyada bulunan daraltılmış baz raporunu hazırlayan bilirkişilerin hangi yöntem ile hangi baz verilerini kullanarak, hangi cihazlar ve hangi kriterlere uyularak, bilimsel tekniklerin neler olduğunu gösterir ve sapma payının olup olmama ihtimalini de belirten ek rapor istendi.

EK RAPOR TAMAMLANDI

Yeminli bilirkişiler tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporu tamamlanarak Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Raporda, cep telefonlarının, baz istasyonları aracılığıyla mobil şebekeye bağlandığı, telefonlar ve baz istasyonları arasında radyo frekansları üzerinden veri iletildiği belirtilerek, "Kullanıcı bir arama yaptığında, mesaj gönderdiğinde veya internete bağlandığında, bu bilgiler radyo sinyalleri yoluyla baz istasyonuna ulaşır ve oradan operatörün ana iletişim ağına iletilir. Bazlar ile coğrafi yer tespit etme yöntemlerinden biri de Triangülasyon (Üçgenleme) yöntemidir. Cep telefonu, en az üç farklı baz istasyonuyla bağlantıda olduğunda, operatör bu baz istasyonlarına olan uzaklık bilgilerini kullanarak telefonun bulunduğu yeri yaklaşık olarak belirleyebilir. Her baz istasyonundan gelen sinyalin gücüne ve yayılma süresine göre bir mesafe hesaplanır, ardından bu bilgiler kullanılarak telefonun hangi bölgede olduğu belirlenebilir. GSM hatları ile yapılan görüşmeler sinyal aldığı baz istasyonunun yoğun olması halinde görüşme yapılan yere en yakın baz istasyonundan sinyal aldığı, yer değişikliği olduğunda bulunduğunuz kapsama alanından çıkıp başka bir baz istasyonunun kapsama alanına girdiği, cep telefonlarının çekmeme nedeni dış etkenlere bağlı olsa da, bazen cihazın içerisindeki donanım ya da yazılım kaynaklı bir sorun da neden olabileceği, cep telefonunun içerisindeki antenlerde arıza ya da yazılım kaynaklı sorunların telefonun çekim gücünü etkileyebileceği gibi hususlar dikkate alınmaktadırö denildi.

ADIM ADIM ÇALIŞMA YAPILMIŞ

Raporda dar alan baz tespit çalışmasının nasıl yapıldığı anlatılarak, "Tavşantepe köyünde ve tüm dünyadaki bazlar Open Signal, Netwok Cell Info Lite, Netmonsters gibi programlar başta olmak üzere HTS analizi üzerine yazılımı yapılmış çeşitli lisanslı programlar üzerinden alınan veriler ışığında köyde bulunan bütün bazların tek tek tespiti yapılıp, sinyal gücü değerleri, görsellerde göründüğü gibi sinyal hücre bilgileri tek tek değerlendirilerek, alınan hücre bilgileri Microsoft Excel de oluşturulan çalışma sayfası ve programında sistemsel çakıştırma ve ayrıştırma algoritması kullanılarak tek tek analizi yapılmış olup, olayda adı geçen şahısların kullandıkları telefonların bulunabilecekleri yerlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Tavşantepe köyüne 29.08.2024- 30.08.2024 tarihlerinde ve Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu tarih olan 08.09.2024- 09.09.2024 tarihlerinden gidilerek, bütün şüpheliler, Salim Güran'ın ikameti, Arif Güran'ın ve Nevzat Bahtiyar'ın ikameti, ara yerler, sokaklar üzerinde gündüz ve gece farklı gün ve saatlerde daraltılmış baz çalışması yapılmış, özellikle Arif Güran ve Salim Güran'ın evi ve civarında çalışma yapılırken, bölgede bulunan görevlilerin cep telefonları kapattırılarak bazda yoğunluk olmaması gibi hususlar dikkate alınarak, farklı programlarla, en az iki tane 3 GSM firmasının hatları kullanılarak, Arif Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın evi ve müştemilatında, ara yollarda adım adım çalışma yapılarak ana baz, yan baz GPRS bazları hataya yer verilmeden yüzlerce işlem yapıldıktan sonra titizlikle ve net bir şekilde tespiti yapılmışö ifadeleri kullanıldı.

'CESEDİN BULUNDUĞU YER VE MISIR TARLASINDA DETAYLI ÇALIŞILAMADI'

Raporda ayrıca, cesedinin bulunduğu yer ve mısır tarlası arasında detaylı çalışılamadığı kaydedilerek, "Tavşantepe köyünün tepede kalması, şehir merkezi ve civarda bulunan bir çok bazdan sinyal alması, bazların sayısının oldukça fazla olması nedeniyle gösterilen yerlerde dar alan baz çalışması imkanını kolaylaştırdığı, aksi takdirde baz sayısının az olması durumunda bu çalışmaların bu kadar detaylandırılamayacağı, ayrıca Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu bölgenin köyün aşağıda kalması nedeni ile bazların biraz daha geniş alanda verebileceği ve cesedin bulunduğu yer ve mısır tarlası gibi kısımlarda baz çalışmasının bölgelerin geniş olmasından dolayı çok detaylı çalışılamadığıö ifadeleri yer aldı.

'EN AZ 20 FARKLI BAZDAN SİNYAL ALINDI'

Tavşantepe Mahallesi'nin sadece 1 bazdan sinyal almadığının belirtildiği raporda, "Diyarbakır Bağlar Yeniköy Bediuzzaman caddesi, Diyarbakır Sur Yeşilvadi 1045. Sokak, Diyarbakır Bağlar Selahattin Eyyubi 317. Sokak B Blok Yaşar Apartmanı, Diyarbakır Bağlar Bağcılar, Diyarbakır Bağlar Buçuktepe, Diyarbakır Sur Abdaldede Gazi Caddesi 168 A, Diyarbakır Sur Yeşilvadi 1028. Sokak, Diyarbakır Bağlar Yeniköy 1023. Sokak, -Diyarbakır Bağlar Bağcılar 1110. Sokak, Diyarbakır Sur Fetih, Diyarbakır Bağlar Batıkarakoç, Diyarbakır Yenişehir Cumhuriyet 391. Sokak, Diyarbakır Sur Dicle, Diyarbakır Ali Paşa Karabulut 1. Sokak 8, Diyarbakır Bağlar Bağcılar 1074. Sokak 52, Diyarbakır Bağlar Bağcılar 1169. Sokak, Diyarbakır Yenişehir Yenişehir 24, Diyarbakır Sur Abdalzade Gazi Caddesi 168 22- Diyarbakır Bağlar Buçuktepe Uzunbahçe (Dikkuyuluhöyük)ö isimli en az 20 farklı bazdan sinyal alındığı, BTK'dan alınan HTS kayıtlarında bazların kayıtlı olarak bulunduğu ve listelendiği yer aldı.

BAZ ÖRNEKLERİNE YER VERİLDİ

Raporda, Arif Güran'ın ikameti ve müştemilatında bulunan bazlara örnek olarak da, şu ifadelere yer verildi:

"- Salim Güran'ın olay günü saat 15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametince geldiği ve bazının Diyarbakır Sur Abdaldede Gazi Caddesi 168 A Sur/Diyarbakır, olduğu,

- Saat 15.22 sıralarında Ahır kısmına geçtiği ve bazının Diyarbakır Sur Dicle olduğu,

- Saat 15.22 ile 15.26 arasında evin içerisinde olduğu ve bazının Diyarbakır Bağlar Yeniköy Bediüzzaman Caddesi Bağlar Diyarbakır olduğu,

- Saat 15.36 sıralarında Arif Güran'ın ikametine girdiği ve bazlarının Diyarbakır Bağlar Yeniköy Bediüzzaman Caddesi Bağlar Diyarbakır ile Diyarbakır Sur Abdaldede Gazi Caddesi 168 A Sur Diyarbakır olduğu,

- Saat 15.52 sıralarında Mehmet Selim Atasoy ile görüştüğünde Arif Güran'ın ikametinde olduğu ve bazının Diyarbakır Sur Abdaldede Gazi Caddesi 168 A Sur Diyarbakır olduğu,

- Saat 16.08 sıralarında Arif Güran'ın ikametinin arka tarafında bulunduğu ve bazının Diyarbakır Sur Dicle, Sur Diyarbakır olduğu,

- Saat 16.35 sıralarında Uzunbahçe tarafından bulunan mısır tarlasında olduğu ve bazının Diyarbakır Bağlar Buçuktepe Uzunbahçe, Bağlar Diyarbakır olduğu,

- Nevzat Bahtiyar'ın olay günü Saat 15.10 sıralarında Arif Güran ve Salim Güran'ın ikametleri arasında bulunan yol ile Arif Güran'ın evinin yakınlarında olduğu ve bazının Diyarbakır Bağlar Selahattin Eyyubi 317. Sokak 3 B-Blok Yaşar Apt. Bağlar Diyarbakır olduğu,

- Saat 15.18 sıralarında Arif Güran'ın ikametine yakın olduğu ve bazlarının Bağcılar 1074 Sokak 52 Bağlar Diyarbakır ve Diyarbakır Sur Yeşilvadi 1045. Sokak Sur Diyarbakır olduğu,

- Saat 15.27 sıralarında Arif Güran'ın ikametinde ve müştemilatında olduğu, bazının Diyarbakır Bağlar Yeniköy Bediüzzaman Caddesi Bağlar Diyarbakır olduğu,

- Saat 16.00 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu bölgede olduğu, bazının Diyarbakır Sur Yeşilvadi 1028. Sokak Sur Diyarbakır olduğuö kaydedildi.

'2 METRE VE 1 DAKİKA YANILMA OLABİLİLİR'

Raporda, tek başına baz numaralarına bakılarak karşılaştırma yapılmasının hataya düşüreceği vurgulanarak, "Söz konusu tespitler yapılırken, bölgede yaptığımız ölçümler sonucu elde ettiğimiz sinyal gücüne ilişkin veriler, kişinin HTS raporunda yer alan baz geçiş sıralaması, bölgeye hizmet sağlayan bazlardaki ara baz, ana baz ve yan baz ayrımının yapılması ve dile getirdiğimiz diğer hususlar değerlendirilmektedir. Dar alan baz çalışmalarında yoruma dair en ufacık bir husus olamayacağı, yapılan çalışma sonuçlarının HTS'deki görüşmelere ve bazın yoğunluğuna ya da bazların değişkenliğine göre yön aldığı, bazların çok olmasının olayların ve şahısların bulundukları yerin tespitine avantaj ve kolaylık sağladığının bilinmesinin önemli olduğunu ve bu çalışmalar yapılırken yaklaşık 2 metre ve 1 dakika bazlar arası geçişten ve hareketlilikten kaynaklı yanılma olabileceği hususunu vurgulamak isterizö denildi.

MISIR TARLASI, CESEDİN BULUNDUĞU YERİN YAKININDAKİ TARLA OLARAK ANLATILMIŞ

Raporda ayrıca, ilk raporda yer alan, Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gece cesedin bulunduğu yerdeki mısır tarlasına gittiği yönündeki bilgi ile ilgili olarak da, "ilk raporumuzda geçen Salim Güran'ın kullandığı telefonun 21.08.2024 günü saat 22.47 ile 22.55 arası Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlasından baz verdiği belirtilmiş, burada mısır tarlası olarak belirtilen alanın Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerin yakınındaki tarla olduğu anlatılmaktadır. Narin Güran cinayeti ile ilgili olarak dosyada bulunan HTS kayıtları ve Salim Güran'ın ilk ifadesi dışında herhangi bir delile temas edilmemiş, ifadelerden örnek alınmamış ya da kamera kayıtları ile ilgili tutanak, rapor alınmamış olup sadece sahada yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu elde edilen veriler raporlanmıştırö ifadeleri yer aldı.

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,