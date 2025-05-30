Narin Güran Cinayetinde 6'sı Tutuklu 15 Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

Narin Güran Cinayetinde 6'sı Tutuklu 15 Sanığın Yargılaması Devam Ediyor
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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili duruşmada 15 sanıktan 6'sı tutuklu, davanın 4'üncü duruşmasında aile ve sosyal hizmetler bakanlığı ile UCİM avukatları hazır bulundu. Duruşma, savcının mütalaasının okunmasıyla devam etti.

Narin Güran cinayetiyle ilgili 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulundu. Kapalı görülen davanın 4'üncü duruşmasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) avukatları da katıldı. Duruşma, Cumhuriyet savcısının esas hakkında hazırladığı mütalaayı okumasının ardından sanık ve avukatlarının savunmasıyla devam etti. Mahkeme başkanı, duruşmaya 1 saat ara verdi.

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ-Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN-Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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