Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmi internet sitemizde yayımlanmıştır. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sorumlu medyamıza teşekkür ederken, yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.