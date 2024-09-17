Narin Güran cinayeti soruşturmasında yenge Hediye Güran, tutuklandı
Narin Güran cinayeti soruşturmasında 'kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla kuvvetli suç şüphesiyle tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen yenge Hediye Güran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Narin Güran cinayeti soruşturmasında 'kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla kuvvetli suç şüphesiyle tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen yenge Hediye Güran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.