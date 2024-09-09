Narin Güran cinayeti soruşturmasında yayın yasağı kaldırıldı

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin getirilen yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin, X hesabından yaptığı açıklamada, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırılmasına ilişkin kararı resmi internet sitesinden yayımladıklarını belirtti. Şahin, "Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yasağa uyan sorumlu medyamıza teşekkür ederken, yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.