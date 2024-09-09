Üye Girişi
Haberler

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yayın yasağı kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti soruşturmasında getirilen yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı. Şahin, yayıncılardan Narin Güran'ın maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını rica etti.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin getirilen yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin, X hesabından yaptığı açıklamada, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırılmasına ilişkin kararı resmi internet sitesinden yayımladıklarını belirtti. Şahin, "Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yasağa uyan sorumlu medyamıza teşekkür ederken, yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun  maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ebubekir Şahin Politika Güncel Hukuk Medya

Erdoğan'dan Kabine sonrası 'Kılıçlı yemin' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok sert, "kılıçlı yemin" çıkışı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız

Erdoğan, Narin'e kıyanlara zehir zemberek sözlerle seslendi

 Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı ile ilgili yeni karar
Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş

Narin, bilmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürülmüş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İsrail İtalya maçı hangi kanalda? İsrail İtalya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha hangi kanalda yayınlanacak? Fransa Belçika maçı hangi kanalda? Fransa Belçika maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Sergio Ramos Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Sergio Ramos'u alacak mı? Güney Kıbrıs Kosova maçı CANLI izle! (FULL HD) Güney Kıbrıs Kosova maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Kosova maçı hangi kanalda? Güney Kıbrıs Kosova maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Çağlar Söyüncü neden yok, sakatlandı mı? Çağlar Söyüncü kaç maç yok, ne zaman dönecek? Türkiye İzlanda hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Türkiye İzlanda maçı nerede, hangi statta, hangi şehirde oynanacak? İzlanda nerede, Avrupa'da mı? İzlanda'nın haritada konumu nedir? Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek?
title