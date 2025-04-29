Narin Güran Cinayeti İkinci Davası…. Savcı, 15 Sanık İçin "suçluyu Kayırma" Suçundan Hapis Cezası İstedi

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuk 15 sanığın, "suçluyu kayırma" suçundan yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını tamamladı. Savcı, sanıklar için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonucu 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 kişinin yargılandığı davanın savcısı mütalaasını tamamladı.

17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu 10 sayfalık mütalaasında savcısı, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı ayrıca, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Sanıkların ifadelerinin yer aldığı mütalaada, "Sanıkların ve suça sürüklenen çocukların verdikleri beyanların kendi aralarında çelişkili ve tutarsız beyanlar olduğu, yargılamada netleşen maddi delillerle de uyuşmadığı, buna rağmen ısrarla aynı şekilde beyanda bulunmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, jandarma personelinin sürekli takip edilip dinlenilerek çalışmalara engel olunmaya çalışıldığı" ifadelerini yer verildi.

"Suçluyu kayırma suçunu işledikleri anlaşılmakla"

Bazı sanıkların ellerinde bulunan çubuklarla yangın çıkmasını sebebiyet vererek, bazı sanıkların bulduğunu iddia ettiği terlik ile olayın seyrini değiştirmeye çalıştığını iddiaların yer aldığı mütalaada, şunlara yer verildi:

"Bazı sanıkların ise telefon kayıtlarını silerek organize bir biçimde olayın ve gerçek fail ya da faillerin tespitine engel olmaya çalıştıkları, kayıp şahıs olarak başlanan araştırma çalışmalarında bu tür beyanlar ile eylemler sebebiyle araştırmaların farklı mecralara yöneltildiği ve cinayet eylemi ile eylemi gerçekleştirenlere yönelik araştırma yapılmasının açıkça engellenildiği, bu şekilde şüphelilerin verdikleri gerçek dışı beyanlarıyla, tutanak içeriklerinde bulunduğu şekilde yangın çıkararak, jandarma personelini takip ederek ve dinleyerek, jandarma personelini yönlendirici asılsız ihbarlarda bulunarak, telefon kayıtlarını silerek suç işleyen kişilerin araştırmadan kurtulmalarına imkan sağlamak suretiyle ortak saikle hareket ederek üzerlerine atılı suçluyu kayırma suçunu işledikleri anlaşılmakla."

Sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi

Savcı, mütalaasında sanıklar hakkında "suçluyu kayırma" suçundan ayrı ayrı cezalandırmasını talep ederek, mütalaasında şu ifadelere yer verdi:

"Yukarıda izah edilen nedenlerle üzerlerine atılı suçluyu kayırma suçunu işleyen sanıklar Barış Güran, Birsen Güran, Fuat Güran, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Kurtuluş Güran, Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Ömer Faruk Güran ve Şeyma Kaya'nın eylemlerine uyan TCK'nın 283/1,53/1 ve 63 maddeleri uyarınca, SSÇ'ler İ.K., M.G.'nin eylemlerine uyan TCK'nın 283/1,31/3,63 maddeleri ile Çocuk Koruma Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca, SSÇ R.A.'nın eylemine uyan TCK'nın 283/1,31/2,63 maddeleri ile Çocuk Koruma Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına ve atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suç için kanunda öngörülen ceza miktarı, sanıkların suçluları kayırmak amacıyla gerektiğinde gerçeğe aykırı delil de üretmek suretiyle eylemde bulunmaları hususu göz önüne alındığında delil karartma ve kaçma şüphesinin varlığı nazara alınarak hükümle birlikte tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Mehmet Şevket Kaya, Mehmet Selim Atasoy ve Muhammed Kaya'nın tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına, Sanıklar Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran ve suça sürüklenen çocuk M.G. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanıkların ve suça sürüklenen çocukların gerçekleştirdikleri eylemin niteliği, olayın oluş biçimi, eylemden sonraki ve yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alınarak haklarında TCK 62. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, mahkemeniz nezdinde adli emanete kayıtlı materyallerin dosyada delil olarak saklanmasına, sanıkların işlemiş oldukları suçun kasti suç olması nedeniyle haklarında hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmolunması durumunda 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin 1. Fıkrası gereğince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına, suça sürüklenen çocuklar hakkında 5395 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması, mahkemenizin gerekli görmesi halinde 5395 sayılı kanunun 5. maddesindeki koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasına, suça sürüklenen çocukların ve sanıkların gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 Sayılı Kanunun 63. maddesi gereğince cezalarından mahsubuna, 5237 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 325/1 maddesi gereğince tüm yargılama giderlerinin sanıklardan ve suça sürüklenen çocuklardan tahsiline karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur."