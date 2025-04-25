Narin Güran Cinayeti Davasında Tanık Duruşmaları Sürüyor

2 JANDARMA PERSONELİ DİNLENDİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 2'nci duruşması sürüyor. Duruşmada şu ana kadar 2 jandarma personeli tanık olarak dinlendi.

'VİCDANIM TATMİN OLMAMIŞTIR'

Duruşmayı bir süre takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çıkışta basın mensuplarına konuştu. Tanrıkulu, "Yargılamayı bir müddet izledim. Şunu ifade etmeliyim; tabii ki ilk yargılamada ilk derece mahkemesi 4 şüpheliyi müebbet hapisle cezalandırdı. Bir avukat olarak, bu davayı başından beri takip eden birisi olarak, ilk yargılamadaki yargılama beni tatmin etmemişti. Hüküm de beni tatmin etmemişti. Zira ilk mahkemedeki hüküm faili ve olayın nedenini tarif etmekten uzaktı. İlk mahkeme hüküm kurarken faili bize göstermedi. Gerçek faili bize göstermedi ve olayın nedeni henüz açıklığa kavuşmadı. Oysa ceza yargılaması biz de biliyoruz ki bu iki şüpheyi yenmek için yapılır. Olayın nedeni nedir, fail kimdir? İlk mahkeme kararında bunlar açıklığa kavuşmadı. Şimdi bir vesileyle soruşturma sırasında delilleri kararttığı iddiasıyla veya adil yargılamayı etkiledikleri gerekçesiyle Narin Güran'ın yakınları ve akrabaları, köylüleri yargılanıyorlar. Bu yargılama biçimi de bana göre yine adil değil ve maalesef gerçek failleri ortaya çıkaracak bir faaliyet yürütülmüyor. Bunun nedeni şu; ilk günden itibaren ifade ettim. Soruşturma makamları, soruşturmayı etkin bir biçimde yapmadılar. İhmal ettiler ve gerçek faillerin ortaya çıkmasını, delillerin karartılmasını engelleyemediler. O nedenle de toptancı bir anlayışla; madem faili bulamıyoruz, buna en yakın insanlar bunlardır deyip, toptancı bir mantıkla bir hüküm kuruldu. Bunu vicdanen kabul etmek de mümkün değil, bunu ifade edeyim. O nedenle soruşturmanın etkin bir biçimde ele alınması lazım. Bu yargılamaların etkin bir biçimde yapılması lazım. İstinaf yargılamasının da etkin bir şekilde yapılması lazım ki gerçekten bu vakada gerçek faillere, olayın nedenine ulaşabilelim. Benim temennim budur. Vicdanım tatmin olmamıştır. Onu ifade edeyim" dedi.

Selim KAYA-Özcan ARGİN-Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,